Керівник департаменту патрульної поліції Жуков, який подав у відставку після теракту в Києві, став радником голови Нацполіції

Керівника департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, який подав у відставку на тлі дій поліцейських під час стрілянини в Києві 18 квітня, призначили радником голови Нацполіції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на зустрічі з журналістами.

За його словами, на новій посаді Жуков буде займатися «питаннями залученості поліції у війну». Тимчасово обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції виконуватиме генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич. Водночас він залишається заступником голови Нацполіції.

Клименко додав, що особисто поважає Жукова, однак він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

«Це людина, яка займалася війною. «Хижак» чудово воює. Але морально перебувати на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів припустилися великої помилки під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, він ухвалив рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді», — сказав Клименко.

Також він розповів, що за висновками службового розслідування наразі зняли з посад всю вертикаль — від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Голова МВС додав, що це, можливо, ще не всі кадрові рішення.

«Ухвалює всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть у комунікацію. Але моя вимога — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії», — зазначив Клименко.

Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Як інструкторів залучатимуть військовослужбовців, які пройшли бойові дії у складі 1 та 2 армійських корпусів Нацгвардії, а також з Держприкордонслужби. Ветеранам, які будуть демобілізовуватися, пропонуватимуть продовжувати службу в системі бойової підготовки поліцейських, додав голова МВС.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного із заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Мотиви стрілка досі невідомі — жодних вимог він не озвучував.

Як зʼясували згодом слідчі, інцидент почався з побутової сварки — стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

20 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.