Двом поліцейським повідомили про підозру через дії під час стрілянини в Києві. Прокуратура показала відео з їхніх камер

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським, які 18 квітня прибули на виклик щодо стрілянини в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляють ДБР і генпрокурор Руслан Кравченко. Також Кравченко опублікував відео з бодикамер та камер поблизу місця події.

За даними слідчих, екіпаж патрульної поліції ніс службу у Голосіївському районі Києва, коли отримав виклик щодо побутового конфлікту. Близько 16:33 поліцейські прибули до житлового будинку на вулиці Деміївській.

Там чоловік під час конфлікту спочатку відкрив стрілянину з травматичної зброї, поранивши людей біля під’їзду. Після цього він повернувся до квартири, підпалив її, а згодом знову вийшов на вулицю вже з карабіном та продовжив стріляти по людях.

На відео видно, що коли правоохоронці приїхали, то побачили пораненого хлопчика, чоловіка і жінку, яким перехожі намагалися надати допомогу. Хлопчик попросив не рятувати його, а допомогти батькові. Після цього зʼявився стрілець і відкрив вогонь, а поліцейські втекли.

Слідчі вважають, що правоохоронці були обізнані про озброєного нападника та реальну загрозу для життя людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, однак вони цього не зробили та не вжили інших заходів, щоб припинити стрілянину, натомість покинули місце події.

Слідчі просять суд обрати тримання під вартою як запобіжний захід. За підозрою в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, підозрюваним загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника. Як зʼясували згодом слідчі, інцидент почався з побутової сварки — стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. УП з посиланням на джерела писала, що нападник — Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження.

Зброя, з якої стріляв нападник, — це зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.