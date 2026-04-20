На виборах у Болгарії закінчили рахувати голоси. Абсолютну більшість мандатів отримала партія проросійського експрезидента

Facebook / Румен Радев

На парламентських виборах у Болгарії підрахували 100% голосів. Перемогла партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева. Коли він був главою держави, то неохоче засуджував повномасштабне вторгнення Москви в Україну, критикував санкції ЄС і виступав проти вступу Болгарії до єврозони.

Про це відомо з даних ЦВК країни.

«Прогресивна Болгарія» отримала 44,59% (1 444 924 голоси). За підрахунками болгарського медіа bTV, вона отримає абсолютну більшість — 130 зі 240 місць у парламенті.

Друге місце отримала ГЄРБ — СДС (13,39%), третє — коаліція «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (12,62%), четверте — «Рух за права і свободи» (7,12%), пʼяте — «Відродження» (4,26%). Усі вони проєвропейські центристські політсили, окрім «Відродження» — це ультраправа проросійська партія.

Болгарія є важливим постачальником зброї для України. Наприклад, 30 серпня 2025 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що третина всієї зброї, яку Україна отримувала на початку повномасштабної війни, надходила з Болгарії.

А 30 березня 2026 року тимчасовий виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Болгарії Андрей Гюров і президент України Володимир Зеленський підписали десятирічну угоду про безпекову співпрацю між країнами. Вона передбачає, що Болгарія інвестуватиме у виробництво зброї для України за програмою SAFE, доєднується до PURL, щоб підтримувати ППО України, держави працюватимуть над тим, щоб до кінця року запустити енергетичний коридор через Болгарію, а також країна долучиться до розмінування Чорного моря.