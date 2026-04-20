Проросійський експрезидент Болгарії заявив про перемогу на парламентських виборах. Його партія може отримати абсолютну більшість

Новини

Facebook / Румен Радев

Партія колишнього президента Болгарії Румена Радева лідирує на виборах до парламенту. Сам Радев уже заявив про свою перемогу.

Результати голосування публікує Центрвиборком Болгарії.

Після підрахунку 91,68% голосів на першому місці зараз партія Радева «Прогресивна Болгарія» з результатом 44,7% (1,3 мільйона голосів). The Guardian зазначає, що партія может отримати абсолютну більшість зі щонайменше 129 місцями у 240-місному парламенті.

Також межу 4%, необхідну, щоб потрапити до парламенту, подолали політсили: ГЄРБ-СДС (13,4%), коаліція «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (13,2%), «Рух за права і свободи» (6,2%), «Відродження» (4,4%).

Радев має тісніші зв’язки з Росією, ніж будь-який інший болгарський прем’єр останніх років, пише FT. Під час перебування на посаді президента він неохоче засуджував повномасштабне вторгнення Москви в Україну, критикував санкції ЄС і виступав проти вступу Болгарії до єврозони.