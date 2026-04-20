Теракт у Києві. У лікарні помер ще один постраждалий

Новини

hromadske.ua

У лікарні помер чоловік, якого поранив стрілець 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Кількість жертв зросла до семи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Постраждалий перебував у вкрай важкому стані.

Загалом зараз у лікарнях столиці ще сім поранених, з них — одна дитина. З дорослих четверо постраждалих у реанімації, двоє — у відділенні політравми.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника. Як зʼясували згодос слідчі, інцидент почався з побутової сварки — стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. УП з посиланням на джерела писала, що нападник — Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження.

Зброя, з якої стріляв нападник, — це зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив проаво на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо дій поліцейських.