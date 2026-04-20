США перехопили в Оманській затоці судно, що намагалося прорвати морську блокаду. Ймовірно, воно перевозило хімікати для балістичних ракет
- Ольга Березюк
США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці, що намагалося прорвати морську блокаду.
Про це президент США Дональд Трамп написав у TruthSocial.
Центральне командування США повідомило, що судно 6 годин не реагувало на попередження військових, тому по його машинному відділенню вдарили з корабельної гармати MK 45. Після цього на борт піднялись морські піхотинці США.
Як зазначає WP, це перший раз після початку морської блокади 13 квітня, коли американські війська висадились на корабель.
Медіа також повідомило, що Touska належить іранській компанії, яку США звинувачують у постачанні матеріалів для балістичної програми Тегерану. Коли судно перехопили, воно саме поверталося з китайського порту Гаолань, де, зокрема, відвантажують хімікати — серед них перхлорат натрію, необхідний для твердого ракетного пального. Однак поки точно невідомо, що було на судні.
За даними Центрального командування США, від початку блокади сили США змусили 25 комерційних суден змінити курс або повернутися до іранських портів.
- Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ця протока — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.
- 11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак вже 12 квітня Трамп заявляв, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану .
- 17 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. А 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.