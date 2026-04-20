США перехопили в Оманській затоці судно, що намагалося прорвати морську блокаду. Ймовірно, воно перевозило хімікати для балістичних ракет

США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці, що намагалося прорвати морську блокаду.

Про це президент США Дональд Трамп написав у TruthSocial.

Центральне командування США повідомило, що судно 6 годин не реагувало на попередження військових, тому по його машинному відділенню вдарили з корабельної гармати MK 45. Після цього на борт піднялись морські піхотинці США.

Як зазначає WP, це перший раз після початку морської блокади 13 квітня, коли американські війська висадились на корабель.

Медіа також повідомило, що Touska належить іранській компанії, яку США звинувачують у постачанні матеріалів для балістичної програми Тегерану. Коли судно перехопили, воно саме поверталося з китайського порту Гаолань, де, зокрема, відвантажують хімікати — серед них перхлорат натрію, необхідний для твердого ракетного пального. Однак поки точно невідомо, що було на судні.

За даними Центрального командування США, від початку блокади сили США змусили 25 комерційних суден змінити курс або повернутися до іранських портів.