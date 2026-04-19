Голова Нацполіції: Теракт у Києві почався з побутової сварки стрільця з сусідом

Теракт у Києві 18 квітня, унаслідок якого загинули шестеро людей, почався з побутової сварки — стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета, потім повернувся додому, взяв карабін і підпалив свою квартиру.

Про це на брифінгу 19 квітня розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, поліцейські виїхали на виклик про конфлікт між громадянами на вулиці. Але вже дорогою їм повідомили, що там є стрілець.

Прибувши на місце, патрульні почули постріли, залишили авто біля будинку та побігли до під’їзду. Там сиділи дитина, жінка та лежав чоловік. Поліцейська підійшла до дитини, у якої була поранена голова, і збиралася повернутися до авто по аптечку.

Відтак пролунали постріли, і поліцейські побігли до службового авто. Цей момент зафіксували камери, а відео поширилося у соцмережах.

За словами Вигівського, патрульні мали зробити попереджувальний постріл угору або застосувати зброю у разі загрози, — але цього не сталося. Голова патрульної поліції Євгеній Жуков, який вже подав у відставку, додав, що поліцейські вчасно не зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних. Він назвав їхній вчинок «дуже ганебним».

Двох поліцейських уже відсторонили від виконання обов’язків. Один з них працює в поліції з 2024 року, а його колега — з 2015-го. ДБР відкрило кримінальну справу щодо дій поліцейських за підозрою в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Стрілянина в Києві 18 квітня

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви стрілка досі невідомі — жодних вимог він не озвучував.

Як зʼясувалося пізніше, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — це зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він приносив його до органів дозвільної системи та писав заяву щодо продовження користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство буде встановлювати, хто видав йому цей документ.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людей.