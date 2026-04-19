КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря — вчетверте за місяць

У ніч проти 19 квітня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря — вони пролетіли близько 140 кілометрів.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap з посиланням на заяву Обʼєднаного комітету начальників штабів країни.

Reuters пише, що це вже четвертий запуск у квітні і сьомий від початку року. Двічі КНДР запускала ракети в січні, один раз — у березні (тоді військові запустили орієнтовно 10 балістичних ракет).

Після запусків 8 квітня державні медіа країни повідомили, що КНДР випробувала тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, що здатна «знищити на попіл будь-яку ціль» на площі до 7 гектарів, а також систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності.

Вуглецеві бомби — це боєприпаси, заповнені нитками графіту, який є чудовим провідником електроенергії. Вибухаючи в повітрі й розсипаючи нитки, вони здатні руйнувати таку інфраструктуру, як електростанції. Кім Чен Сік, генерал, що керував випробуваннями, заявив, що вуглецеві бомби та електромагнітна зброя — це особливі стратегічні засоби північнокорейської армії.