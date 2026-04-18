Іран заявив, що знову контролює Ормузьку протоку через морську блокаду США

В Ірані заявили, що повертають контроль над Ормузькою протокою через військово-морську блокаду іранських портів Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляють іранські медіа з посиланням на оперативне командування армії «Хатам аль Анбія», передає The Guardian.

У Тегерані називають дії США «піратством» та стверджують, що водний шлях буде під їхнім контролем до тих пір, поки США не відновлять повну свободу судноплавства для іранських суден — як на вихід, так і на вхід до країни.

Ще 17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Цю інформацію також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Водночас він наголосив, що американська морська блокада Ірану залишається чинною і діятиме, «доки Іран не виконає умови угоди на 100%».

Після початку війни на Близькому Сході та блокади Іраном Ормузької протоки, через яку транспортують значну частину світового експорту нафти та газу, різко виросли ціни на енергоносії.

Вже 13 квітня збройні сили США оголосили про початок блокади південного узбережжя Ірану з 17:00 (за київським часом). Йшлося про всі судна, що входять чи виходять з іранських портів чи прибережних районів Ірану.

Однак моніторингові дані показали, що два підсанкційних танкери пройшли через Ормузьку протоку альтернативним маршрутом, попри оголошену блокаду з боку США. Зокрема, танкер Elpis, який, імовірно, заходив у іранський порт перед тим, як спробувати зайти в протоку.