Південна Корея вперше використала маршрут через Червоне море, щоб вивезти нафту в обхід Ормузької протоки

Південна Корея вперше використала маршрут через Червоне море, щоб вивезти нафту танкером з порту Янбу в Саудівській Аравії в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомило Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї, передає тамтешня газета JoongAng Daily.

Нафту завантажили в Янбу — це порт на Червоному морі, куди вона надходить через нафтопровід Petroline. Він зʼєднує родовища Перської затоки з узбережжям Червоного моря і дозволяє експортувати нафту в обхід небезпечної ділянки.

У міністерстві кажуть, що стежили за судном у режимі реального часу і підтримували з ним зв’язок задля безпеки. Це перший випадок, коли країна змогла обійти Ормузьку протоку, яка зараз фактично заблокована через війну з Іраном.

У Сеулі вважають, що цей маршрут допоможе стабілізувати постачання нафти з Близького Сходу на тлі війни та ризиків для судноплавства. Водночас Червоне море теж не є повністю безпечним: там діють єменські хусити, яких підтримує Іран.

Після початку війни на Близькому Сході та блокади Іраном Ормузької протоки, через яку транспортують значну частину світового експорту нафти та газу, різко виросли ціни на енергоносії.

Вже 13 квітня збройні сили США оголосили про початок блокади південного узбережжя Ірану з 17:00 (за київським часом). Йшлося про всі судна, що входять чи виходять з іранських портів чи прибережних районів Ірану.

Однак моніторингові дані показали, що два підсанкційних танкери пройшли через Ормузьку протоку альтернативним маршрутом, попри оголошену блокаду з боку США. Зокрема, танкер Elpis, який, імовірно, заходив у іранський порт перед тим, як спробувати зайти в протоку.