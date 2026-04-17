The Times: ЄС дозволить Британії брати участь у закупівлях зброї для України в межах кредиту на €90 млрд

Європейський Союз відкрив можливість для Великої Британії долучитися до кредитної програми на €90 млрд для України.

Про це пише The Times з посиланням на джерела.

Очікується, що ця програма допоможе Києву закупити озброєння на суму до €60 млрд протягом наступного року. Втім, за чинними правилами ЄС британські компанії можуть претендувати лише на ті контракти, які не можуть виконати виробники з ЄС. Британські міністри хочуть домовитися про ширший доступ, щоб їхні компанії конкурували на рівних умовах.

Єврокомісар з питань Brexit Марош Шефчович заявив, що ЄС відкритий до більшої участі Британії в цій програмі в межах ширшого «перезавантаження» відносин. За його словами, це може бути вигідно обом сторонам.

Внесок Британії, ймовірно, становитиме близько 390 мільйонів фунтів стерлінгів (€455 млн), але остаточної суми ще не узгодили.

Чиновники ЄС додали, що не проти участі британських оборонних компаній у тендерах для закупівель для України, профінансованих за рахунок цього кредиту. Умови позики передбачають, що Британія сплачуватиме свою «справедливу частку» відсотків — близько €3 млрд на рік.

Кредит в €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Із цієї суми €60 мільярдів планували спрямувати на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Але 20 лютого Угорщина заявила, що блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба». Українська сторона заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений.

Після перемоги на виборах в Угорщині опозиціонер Петер Мадяр заявив, що Угорщина не долучатиметься до цього кредиту, але й не блокуватиме його. Словаччина теж заявила, що не буде його блокувати.