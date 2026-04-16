Поліція кваліфікує стрілянину в Закарпатській школі як теракт — учню могли погрожувати невідомі з онлайн-гри
- Олександр Булін
Поліція розслідує стрілянину в школі міста Чоп на Закарпатті як терористичний акт.
По це повідомляє поліція Закарпатської області.
Вранці 16 квітня 15-річний учень 9 класу приніс у школу пістолет і двічі вистрілив під час уроку. Він поранив однокласника. Потерпілому надали медичну допомогу — загрози його життю та здоров’ю немає. Стрілець намагався втікти, але його затримали патрульні.
За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб. З ними він познайомився в онлайн-грі, а потім контактував через месенджер. Зокрема, хлопець розповів про погрози заподіяти шкоду його близьким, якщо він не виконає висунуті вимоги.
Також слідчі встановили, що пістолет — шумовий (стартовий), перероблений під вогнепальну зброю.
- 23 березня стався теракт у Бучі. Поліцейські отримали повідомлення про вибух, а коли прибули — стався ще один. Підозрюваний — 21-річний місцевий житель Богдан Тимченко розповів, що познайомився з імовірним представником російських спецслужб, за наказом якого вчинив теракт, в онлайн-грі. За його словами, куратор шантажував його та погрожував життю його матері — військовій, яка зараз перебуває у зоні бойових дій. Через це чоловік боявся повідомити про свої дії українським правоохоронцям.
- За останні місяці подібні теракти або спроби фіксували у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі та Броварах. Зокрема, у Львові через подвійний вибух загинули поліцейська і нацгвардієць, ще 25 людей постраждали. У Бучі від вибуху, який стався 23 березня, постраждали двоє правоохоронців.