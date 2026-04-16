Поліція кваліфікує стрілянину в Закарпатській школі як теракт — учню могли погрожувати невідомі з онлайн-гри

Новини

Поліція розслідує стрілянину в школі міста Чоп на Закарпатті як терористичний акт.

По це повідомляє поліція Закарпатської області.

Вранці 16 квітня 15-річний учень 9 класу приніс у школу пістолет і двічі вистрілив під час уроку. Він поранив однокласника. Потерпілому надали медичну допомогу — загрози його життю та здоров’ю немає. Стрілець намагався втікти, але його затримали патрульні.

За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб. З ними він познайомився в онлайн-грі, а потім контактував через месенджер. Зокрема, хлопець розповів про погрози заподіяти шкоду його близьким, якщо він не виконає висунуті вимоги.

Також слідчі встановили, що пістолет — шумовий (стартовий), перероблений під вогнепальну зброю.