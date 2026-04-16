Словаччина не проти кредиту для України на €90 млрд

Словаччина все ще хоче заблокувати нові санкції проти Росії, але не буде проти кредиту Україні на €90 мільярдів.

Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар, передає словацьке медіа Dennik N.

Він додав, що Словаччина блокуватиме 20-й пакет санкцій проти Росії, доки не отримає гарантій повторного відкриття нафтопроводу «Дружба».

Позику заблокував колишній премʼєр Угорщини Віктор Орбан, який програв вибори. Лідер Словаччини Роберт Фіцо стверджував, що хоче перейняти естафету після нього. Тепер, після виборів в Угорщині, позиція нового уряду країни свідчить про те, що він готовий підтримати надання позики Україні, зазначив Бланар.

Що передувало

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Із цієї суми €60 мільярдів планували спрямувати на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Але 20 лютого Угорщина заявила, що блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба». Українська сторона заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений.

Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.