У Вашингтоні проходять переговори представників Ізраїлю і Лівану — перші за понад 30 років

Barak Ravid / Х

У Вашингтоні 14 квітня проходять перші за понад 30 років прямі переговори між представниками Ізраїлю та Лівану. США виступають як посередник.

Про початок зустрічі повідомив журналіст Axios Барак Равід. Він опублікував фото, на якому державний секретар США Марко Рубіо стоїть поруч з ізраїльськими та ліванськими дипломатами.

Ізраїль 9 квітня оголосив, що почне переговори з Ліваном. Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу заявляв, що вони будуть зосереджені на роззброєнні проіранського угруповання «Хезболла» та налагодженні мирних відносин між Ізраїлем і Ліваном. «Хезболла» закликала Ліван відмовитися від переговорів і назвала їх безглуздими.

Країни формально перебувають у стані війни з моменту утворення Ізраїлю в 1948 році, зазначає Reuters. Ці перемовини стали першими прямими з 1993 року.

Рубіо заявив, що мета зустрічі представників Ізраїлю та Лівану в будівлі Державного департаменту США — визначити основні засади мирної угоди між цими двома країнами.

«Сьогодні ми сподіваємося, що нам вдасться окреслити рамки, на основі яких можна буде розбудувати постійний, тривалий мир, щоб народ Ізраїлю міг жити в мирі, а народ Лівану — не лише в мирі, але й у процвітанні та безпеці, на які він заслуговує», — сказав Рубіо перед початком перемовин, цитує The Times of Israel.

Він також закликав стримати завищені очікування від цієї зустрічі і додав: «Це процес, а не подія. Це більше, ніж просто один день. Це займе час, але ми вважаємо, що ці зусилля варті того, і це справді історична зустріч. [...] Йдеться про набагато більше, ніж просто про припинення вогню. Ідеться про остаточне припинення 30-річного впливу «Хезболли».

Президент США Дональд Трамп у коментарі журналісту DW Міші Комадовському сказав, що вірить в успіх цих переговорів. Він підкреслив, що головною перешкодою залишається проіранське ліванське угруповання «Хезболла», якого потрібно позбутися.

Як зазначає The Times of Israel, на тлі переговорів «Хезболла» завдала нових ракетних ударів по півночі Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю попередила, що до вечора вівторка угруповання може посилити інтенсивність атак.