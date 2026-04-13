В Ірані у 2025 році стратили щонайменше 1 639 людей — це найвищий показник за понад 35 років

Новини

В Ірані торік стратили щонайменше 1 639 людей. Це найвищий показник із 1989 року.

Про це йдеться у щорічному звіті правозахисних організацій Iran Human Rights (IHR) та Together Against the Death Penalty (ECPM), передає France 24.

За рік кількість страт зросла на 68% у порівнянні з 2024-м, коли було зафіксовано 975 випадків. Правозахисники зазначають, що це один із найрізкіших стрибків за останні десятиліття.

Серед страчених — щонайменше 48 жінок. Це найбільший показник більш ніж за 20 років і на 55% більше, ніж роком раніше. Частину з них засудили за вбивства чоловіків. Правозахисники кажуть, що багато з цих жінок страждали від домашнього насильства.

Майже половина всіх страт у 2025 році пов’язана зі злочинами стосовно наркотиків. Переважну більшість виконували через повішення у в’язницях, однак кількість публічних страт зросла більш ніж утричі — до 11 випадків.

Організації також підкреслюють, що про значну частину страт іранська влада не повідомляє офіційно. У звіті також йдеться, що навіть на тлі загострення конфліктів у регіоні Іран продовжував виконувати смертні вироки.