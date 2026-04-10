Міноборони усунуло помилку, через яку жінки були «в розшуку» в «Армії+»
- Ольга Березюк
Міністерство оборони вирішило питання статусу «в розшуку» для жінок у застосунку «Резерв+», яке виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зʼясувалось, жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки.
Зі всіх зняли статус «в розшуку» ще два тижні тому. Штрафів ніхто не накладав — для цього не було причин.
Із загального військового обліку жінок, яких помилково туди внесли, знімуть до кінця квітня. Міноборони також змінить механізм, щоб унеможливити подібні випадки в майбутньому.
- Застосунок «Армія+» презентували в серпні 2024 року. Його створили за аналогією з «Дією», щоб розвантажити військових від паперової роботи. Там доступна функція ідентифікації особи («Армія ID») та система рапортів (електронні рапорти).