Медіа: Європейським країнам може не вистачити пального для перельотів цим літом. Запаси мають лише дві держави

Країни Європи можуть зіткнутися із серйозною нестачею авіаційного пального вже найближчими тижнями.

Про це пише італійське медіа Corriere della Sera з посиланням на три джерела в ЄС.

За даними видання, поточні запаси реактивного пального в Європі — навіть з урахуванням останніх поставок із Перської затоки — мають вичерпатися вже приблизно в середині травня. А стратегічних резервів може не вистачити для забезпечення польотів у розпал літнього сезону.

Лише дві країни мають екстрені запаси пального на 90 днів. Тоді як більшість держав не протримаються довше за 30 днів, а деякі — всього 8–10 днів. Попри це, офіційно проблему не коментують.

Ситуація загострилася через перебої з транспортуванням нафти та пального через Ормузьку протоку. Саме з регіону Перської затоки Європа імпортує близько 43% авіапального. Але постачання скоротилися напередодні пікового літнього сезону.

Додатковим фактором ризику є обмежені можливості європейських нафтопереробних заводів, які вже працюють на межі потужностей і не можуть швидко наростити виробництво. Найгірша ситуація зараз у країнах Східної Європи та деяких малих державах Західної Європи.

За інформацією видання, в окремих аеропортах уже фіксують дефіцит: обмежують обсяги заправки літаків або відмовляють у пальному приватній авіації, надаючи пріоритет регулярним рейсам.

Тим часом Брюссель все ще сподівається, що перемирʼя між США та Іраном збережеться, а це дозволить відновити рух танкерів через Ормузьку протоку.

Проте, як зазначають джерела в ЄС, навіть у разі відновлення постачання через Ормузьку протоку знадобляться тижні або навіть місяці, щоб стабілізувати ситуацію — зокрема через логістику та високу вартість страхування танкерів.

Серед можливих альтернатив для Європи розглядають імпорт пального зі США, однак остаточна вартість і умови таких поставок невідомі.

У найближчі дні в Брюсселі планують оцінити реальні обсяги доступного авіапального та розробити план дій у разі подальшого погіршення ситуації.