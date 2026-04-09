Путін оголосив про «перемир’я» на Великдень — з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня

Путін оголосив про тимчасове «перемир’я» на період Великодня — з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.

Про це повідомили на сайті Кремля.

У Москві заявили, що розраховують на аналогічні дії з боку України. При цьому торік росіяни неодноразово порушили своє «перемир’я».

Путін також дав вказівки своїй армії припинити бойові дії на період перемирʼя, але бути готовими відповісти противнику.

Президент Володимир Зеленський вже пропонував Росії припинити бойові дії на Великдень — 31 березня, під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Пізніше Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що Україна передала США запит про припинення вогню з нагоди Великодня, але невідомо, чи отримають його росіяни.