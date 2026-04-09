Bloomberg: Якщо Орбан програє вибори, Фіцо може відмовитися від антиєвропейського курсу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо може відмовитися від антиєвропейської риторики, якщо угорський прем’єр Віктор Орбан програє парламентські вибори.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, без політичної підтримки Орбана Фіцо буде складніше дотримуватися старого курсу, адже Словаччина значною мірою залежить від фінансової допомоги Євросоюзу, а позиції самого Фіцо не такі сильні, як в угорського лідера.

Фіцо підтримує Орбана в питаннях, які викликають складнощі в ЄС. Зокрема, блокування пакета допомоги Україні на €90 мільярдів. До того ж нещодавно словацький прем’єр заявляв, що може «перехопити естафету» від Угорщини.

Співрозмовники агенції кажуть, що Фіцо зазвичай діє прагматично, коли йдеться про економічні інтереси країни. Тому він навряд чи піде на загострення відносин із ЄС без підтримки Будапешту.

Водночас у матеріалі зазначають, що в разі політичних змін в Угорщині Росія може активніше зосередитися на Словаччині, намагаючись впливати на її політику та вибори. У такій ситуації Фіцо, ймовірно, намагатиметься балансувати між критикою ЄС і збереженням вигод від членства.