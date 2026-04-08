ОП: Росія хоче створити буферну зону на Вінниччині

Російська армія хоче створити буферну зону на Вінниччині з боку невизнаного Придністров’я. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що такі плани у Кремля зʼявилися вперше, проте поки він не бачить у росіян достатніх сил для цього.

Про це Паліса повідомив в інтервʼю для «РБК-Україна».

За словами бригадного генерала, армія РФ також планує створити буферні зони на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

Паліса розповів, що у 2026 році основна увага росіян зосередиться на Донбасі та, за сприятливих умов, на Олександрівському і Запорізькому напрямках.

Також він наголосив, що військові РФ не відмовляються від ідеї захопити Запоріжжя, Херсонщину, а в майбутньому й Миколаївщину та Одещину.