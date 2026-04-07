Камерун підтвердив загибель 16 своїх громадян, які воювали за РФ проти України

Камерун повідомив про загибель 16 своїх громадян, які брали участь у війні проти України на боці РФ. Це перше публічне визнання участі камерунців у бойових діях на боці Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичну ноту країни.

У документі від 6 квітня загиблих називають «військовими підрядниками камерунської національності, які діяли в зоні «спеціальної військової операції» проти України.

Того ж дня МЗС Камеруну закликало родичів загиблих звернутися до відомства для уточнення інформації. Водночас у заяві та ноті не пояснюється, як саме ці громадяни опинилися на війні та за яких обставин загинули.

За даними України, у лютому понад 1 700 африканців воювали на боці Росії у війні проти України. Водночас аналітики припускають, що реальна кількість може бути більшою. У Москві заперечують незаконне вербування іноземців.

У внутрішніх документах Камеруну, які бачили журналісти, ще у 2025 році висловлювали занепокоєння через виїзд громадян до зон бойових дій та участь у війні на боці Росії.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше з 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.