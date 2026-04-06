У Харкові чоловік поранив ножем працівника ТЦК — його вже затримали

У Харкові вдень 6 квітня невідомий чоловік напав з ножем та поранив працівника Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався під час заходів із оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу один з військовослужбовців ТЦК отримав поранення ножем у живіт. Наразі він у лікарні.

Після нападу чоловік утік, але згодом його розшукали та затримали.

У Харківському ТЦК нагадали, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, виконують службові обов’язки у воєнний час, а за будь-які спроби перешкоджання оповіщенню чи напади передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.