Зеленський: Україна передала США запит про великоднє перемир’я
- Ольга Березюк
Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Україна передала США запит про припинення вогню з нагоди Великодня, але невідомо, чи отримають його росіяни.
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
«Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь. Американській стороні ми передали наш запит. Я не знаю, чи буде в них можливість передати ще свій меседж «рускім». Подивимося. Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається», — зазначив він.
- Минулого року Путін оголосив про нібито великоднє перемирʼя з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак тоді РФ обіцянки не дотрималась і запустила по україні «Шахеди».
- Це було не першим перемирʼям, яке оголошувала Росія. Однак жодного з них країна повноцінно не дотримувалась.