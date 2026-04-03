Австрія закрила небо для військових літаків США через війну на Близькому Сході

Австрія стала черговою європейською країною, яка закрила свій повітряний простір для військових літаків США, задіяних в атаках на Іран.

Про це заявив речник Міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер у коментарі Politico.

Він розповів, що від початку війни на Близькому Сході Австрія відхилила всі запити США дозволити прольоти військової авіації, пов’язані з операціями в Ірані. Причиною називають нейтральний статус Австрії.

«Запити надходили, і їх відхиляли із самого початку. Питання в тому, навіщо взагалі подавати запит нейтральній державі?» — сказав Бауер, не уточнивши, скільки саме таких запитів було від США.

Згідно з австрійським законодавством кожен іноземний військовий літак має отримати дозвіл на вхід у простір країни, чітко задекларувавши мету польоту. Транзит авіації, пов’язаної з війнами, заборонений актом про нейтралітет ще від 1955 року. Крім того, більшість громадян країни виступає проти вступу до НАТО, тому суспільство не було здивоване рішенням уряду.