Молдова остаточно вийшла зі складу СНД

Парламент Молдови визнав недійсними Угоду, Протокол та Статут міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав (СНД). Рішення ініціювало Міністерство закордонних справ Молдови.

МЗС ініціювало анулювання угод, оскільки Росія порушила головний принцип СНД — повагу до кордонів інших держав. Кремль воює проти України, вчиняє акти агресії проти Грузії та незаконно утримує війська у Молдові.

У парламенті Молдови заявили, що рішення про вихід з СНД є кроком до вступу в ЄС. Внаслідок скасування угоди держбюджет заощадить близько $170 000.

Молдова залишиться учасницею лише кількох договорів СНД, зокрема в торговельно-економічній та соціальній сферах. Наразі Кишинів денонсував близько 70 угод із СНД.

СНД — це регіональна міжнародна організація, створена у грудні 1991 року після розпаду СРСР для регулювання відносин між колишніми радянськими республіками. Наразі вона обʼєднує девʼять пострадянських держав: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргизстан, Росію, Таджикистан і Узбекистан.

У 2008 році з СНД вийшла Грузія (після війни з Росією), а у 2018-му — Україна. Наприкінці березня 2026 року Україна вийшла зі 116 договорів у межах СНД. Молдова почала процес виходу у січні 2026 року.

Автор: Вероніка Довганюк