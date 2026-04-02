Молдова остаточно вийшла зі складу СНД

Парламент Молдови визнав недійсними Угоду, Протокол та Статут міжнародної організації Співдружності Незалежних Держав (СНД). Рішення ініціювало Міністерство закордонних справ Молдови.

МЗС ініціювало анулювання угод, оскільки Росія порушила головний принцип СНД — повагу до кордонів інших держав. Кремль воює проти України, вчиняє акти агресії проти Грузії та незаконно утримує війська у Молдові.

У парламенті Молдови заявили, що рішення про вихід з СНД є кроком до вступу в ЄС. Внаслідок скасування угоди держбюджет заощадить близько $170 000.

Молдова залишиться учасницею лише кількох договорів СНД, зокрема в торговельно-економічній та соціальній сферах. Наразі Кишинів денонсував близько 70 угод із СНД.

