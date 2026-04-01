Родина вбитого Андрія Парубія хоче 15 млн грн компенсації за моральну шкоду

Родина вбитого ексголови Верховної Ради, народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія подала позов про відшкодування 15 мільйонів гривень моральної шкоди.

Про це повідомляє Укрінформ.

Також потерпілі просять суд до вироку не виплачувати обвинуваченому 50% одноразової виплати від держави за смерть сина-військового та накласти на кошти арешт. Колишня дружина підозрюваного має право на інші 50% виплат як мати загиблого.

Сам фігурант у суді сказав, що виплата йому не потрібна.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці. Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу, а 24 жовтня продовжив арешт ще на два місяці. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.

1 квітня суд продовжив йому арешт ще на 60 днів.

Автор: Вероніка Довганюк