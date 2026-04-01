ЄС надасть Україні €1,4 млрд доходів від заморожених російських активів
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз надасть Україні ще €1,4 мільярда доходів від заморожених російських активів.
Про це йдеться в заяві Єврокомісії.
«Ці €1,4 мільярда будуть спрямовані туди, де вони потрібні найбільше: на підтримку української держави, збереження основних державних послуг і допомогу відважним Збройним силам України», — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
95% коштів використають через Механізм співробітництва у сфері позик для України (ULCM), ще 5% — через Європейський фонд миру (EPF).
- Понад половину заморожених в Євросоюзі активів Центробанку РФ зберігається в бельгійській фінансовій установі Euroclear — звідти ЄС планував виділити Україні €140 мільярдів репараційного кредиту. Однак проти виступила Бельгія: країна побоюється, що Росія може подати проти неї позов у міжнародний інвестиційний арбітраж за угодою про захист інвестицій між Бельгією, Люксембургом і СРСР.
- Раніше член української переговорної команди Микола Юрлов розповів «Бабелю», що Євросоюз готовий був надати Бельгії серйозні гарантії, що покривали б незначні, на думку України, юридичні ризики. Але бельгійці категорично проти.