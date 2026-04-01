Підозрюваному в убивстві Андрія Парубія продовжили арешт

Франківський районний суд Львова на 60 днів продовжив арешт Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата від «Європейської солідарності» та ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє «Суспільне».

Під час попереднього засідання обвинувачений заявив, що під час арешту майна у нього вкрали $200. Також, за його словами, у його співкамерника В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон, вкрали шведську стінку для занять спортом.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Від отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу, а 24 жовтня продовжив арешт ще на два місяці. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.