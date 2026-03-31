Офіс генпрокурора відправив в Ізраїль запит на екстрадицію Міндіча

Офіс генерального прокурора відправив запит на екстрадицію фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Про це «Бабелю» повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше головний детектив у справі Олександр Абакумов сказав в інтервʼю, що НАБУ два тижні тому передало на підпис генпрокурору всі необхідні документи для екстрадиції. Абакумов сказав, що наскільки йому відомо, документ досі на підписі у генпрокурора.

В Офісі генпрокурора заявили, що під час опрацювання документів, які передало НАБУ, виявили процесуальні та технічні недоліки. Тоді Офіс генпрокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували та переклали текст запиту.

Коли помилки остаточно усунули, запит на видачу скерували до ізраїльського Міністерства юстиції.

Тимура Міндіча вважають організатором масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. 1 грудня ВАКС заочно відправив його під варту.

Міндіч зараз перебуває в Ізраїлі — там його ще у грудні знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.