США просили Польщу перекинути батарею Patriot на Близький Схід — вона відмовила

США неофіційно звернулася до Польщі з проханням перекинути на Близький Схід одну з двох наявних у країни систем Patriot. Польща відмовила.

Першою про це прохання написала польська газета Rzeczpospolita.

За даними медіа, США також говорили про можливу ​​передачу ракет PAC-3 MSE, які вже поставлені до Польщі та є на озброєнній польської армії.

Керівник Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький, коментуючи це прохання, заявив, що Польща «є дуже вірним союзником Сполучених Штатів» і виконує всі свої зобов’язання як країна, що забезпечує захист східного флангу НАТО та кордону ЄС.

«На нас дуже важкий тягар, наприклад, коли йдеться про переозброєння польської армії та те, що відбувається на кордоні з Білоруссю. Це виклики, з якими стикається польська армія. Я думаю, що американці бачать, наскільки величезна участь Польщі на східному фланзі НАТО», — зазначив Богуцький.

Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що системи Patriot залишаються у країні для захисту її повітряного простору і східного флангу НАТО.

«У цьому питанні нічого не змінюється, ми нікуди не плануємо їх передислоковувати! Наші союзники добре знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом», — наголосив він.