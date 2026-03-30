Перший український національний ШІ отримав назву «Сяйво»

Ольга Березюк
Національний ШІ отримав назву «Сяйво». Це перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифри разом із «Київстар».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Назву обирали через голосування в «Дії». З усіх 136 тисяч учасників за «Сяйво» проголосували 22 601. Серед інших назв були:

«Сяйво» працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.