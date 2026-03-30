Південна Корея вперше з початку війни в Ірані імпортувала російську нафту

Південна Корея вперше з початку війни в Ірані імпортувала російські нафтові продукти. Міністерство промисловості країни підтвердило імпорт 27 000 тонн нафти з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Jonhap, цю нафту отримала LG Chem Ltd — провідна хімічна компанія Південної Кореї.

За інформацією джерел, партія нафти має прибути до країни пізніше цього ж дня, її направлять до промислового комплексу «Даесан» — великого нафтохімічного комплексу в провінції Південний Чхунчхон.

Автор: Вероніка Довганюк