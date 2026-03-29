На території Фінляндії впали три безпілотники. Місцева влада каже, що вони українські

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що вранці 29 березня кілька дронів залетіли в повітряний простір країни з боку Фінської затоки. Два безпілотники впали біля міста Коувола, що неподалік Ленінградської області РФ.

Про це пише фінське медіа Yle.

Також, за повідомленням поліції, один дрон, ймовірно, впав на морський лід біля міста Еспо. Це друге за величиною місто країни й частина агломерації столиці Гельсінки.

Повітряні сили ідентифікували один з дронів як український безпілотник АН196 «Лютий». Премʼєр-міністр країни Петері Орпо також заявив, що дрони, ймовірно, українські.

Цієї ночі безпілотники СБУ атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області. Він розташований на березі Фінської затоки Балтійського моря і є важливим хабом експорту російської нафти на Балтиці.