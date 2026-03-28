В Углах на Рівненщині не знайшли масових поховань жертв Волинської трагедії

У пʼятницю, 27 березня, завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція.

Про це повідомило Міністерство культури.

Під час пошукових робіт фахівці КП Львівської обласної ради «Доля» разом з дослідниками з Поморського медичного університету (Польща) обстежили всі заплановані ділянки — загалом понад 1 000 м². Дослідили територію колишнього німецького євангелістського кладовища та ділянки поруч. За переказами, саме там могли бути поховані жителі села Угли, які загинули в 1943 році.

За результатами досліджень вдалося визначити місце, де колись стояла сільська каплиця, і виявити цивільні німецькі поховання кінця ХІХ — початку ХХ століття. Під час робіт також зафіксували одиничне поховання чоловіка — обставини та час його загибелі поки що невідомі, це ще досліджуватимуть. Масових поховань не виявили.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їх вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав вступити в дію після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запит України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.