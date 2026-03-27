Норвегія обмежила захист для українських чоловіків 18—60 років. Які винятки

Уряд Норвегії ухвалив зміни для українських біженців. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективного захисту, але є винятки.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

Як заявила міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен, Норвегія вже прийняла найбільше українців серед країн Скандинавії, тому країна стикається з перевантаженням системи послуг і нестачею житла.

В уряді також наголосили, що прагнуть більш збалансованої міграційної політики й хочуть, щоб якомога більше українців залишалися в Україні — для підтримки держави та оборони.

Після змін чоловіки 18—60 років більше не підпадають під програму колективного захисту, яка передбачає спрощене отримання тимчасового дозволу на проживання.

Тепер вони зможуть подавати заяви про притулок лише за стандартною процедурою — з індивідуальним розглядом. Притому, за даними міграційної служби, дуже небагато заявників отримують захист.

Нові правила набудуть чинності найближчим часом. Обмеження стосуються лише нових заявників і не впливають на тих, хто вже має тимчасовий захист у Норвегії.

Винятки також передбачені для чоловіків, молодших за 18 років і старших за 60; непридатних до військової служби, евакуйованих у межах медичної програми; чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.