Сирський: З початку контрнаступу на півдні українські війська звільнили майже 470 км² території
- Світлана Кравченко
З початку наступальної операції на Олександрівському напрямку наприкінці січня українські військові звільнили від росіян вже 470 км² території та ліквідували понад 11 тисяч російських військових.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки до Південної операційної зони.
Там він провів нараду з командуванням наступального угруповання, командирами штурмових і десантно-штурмових частин, заслухав доповіді про виконання бойових завдань особовим складом та скоординував дії частин у смугах відповідальності.
«Поки російські окупанти вкотре свідомо цілять по цивільній інфраструктурі та мирному населенню, Сили оборони України системно нищать ворога на полі бою. [...] Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів», — додав Сирський.
- На початку березня головком розповів, що в лютому цього року українські бійці відновили контроль над більшою територією, ніж захопила російська армія — вперше з часів Курської наступальної операції 2024 року.