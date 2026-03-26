Вночі Україна атакувала НПЗ у Ленінградській області — це вже третя атака за останні дні
- Олександр Булін
Вночі Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами атакували Кириський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. За попередньою інформацією, на підприємстві виникла пожежа: загорілись установки первинної переробки нафти і два резервуари.
Про це повідомили СБС та Генштаб ЗСУ.
Це один з трьох найбільших російських НПЗ. Він може переробляти близько 20 млн т нафти рік, тобто понад 6% від сукупної російської нафтопереробки. Українські війська вже принаймні один раз атакували цей завод — у ніч на 14 вересня.
- Останнім часом українські війська атакують нафтову інфраструктуру у Ленінградській області. В ніч проти понеділка під ударом був порт Приморськ, а вчора — нафтотермінал порту Усть-Луга на Балтійському морі. Reuters писав, що вони обидва призупинили експорт нафти після атак.