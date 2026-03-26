FT: Росія завершує постачання дронів для війни на Близькому Сході

Росія майже завершила поставки дронів типу «Герань-2», створених з «Шахедів», ліків і продовольства Ірану для війни проти США та Ізраїлю.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Співрозмовники зазначають, що Москва активно підтримує Тегеран не лише гуманітарно. Ідеться також про військову допомогу, розвідувальні дані, супутникові знімки та інформацію для наведення ударів.

За даними джерел, переговори про передачу дронів почалися майже одразу після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Уже на початку березня розпочали обробку поставок, які планують завершити до кінця цього місяця.

Імовірно, Росія може передавати Ірану дрони типу «Герань-2», які створені на базі іранських «Шахедів», але модернізовані — з кращою навігацією, двигунами та захистом від засобів радіоелектронної боротьби. Саме такі безпілотники Росія використовує на війні проти України з 2023 року.

Водночас Москва публічно заявляє лише про гуманітарну допомогу. Зокрема, нещодавно Росія повідомляла про відправку понад 13 тонн ліків до Ірану через Азербайджан.

Тегеран також звернувся до Росії з проханням надати більш сучасні системи протиповітряної оборони й у грудні минулого року уклав угоду про постачання 500 переносних пускових установок Verba і 2 500 ракет протягом трьох років.

На цьому тлі Ізраїль, за даними джерел, уже завдав удару по одному з маршрутів військових перевезень між Росією та Іраном у Каспійському морі. Експерти також зазначають, що використання сучасніших російських технологій може підвищити ефективність іранських ударів.