ЄС може стати співзасновником Спецтрибуналу зі злочинів РФ проти України. Процес розпочато

У Європейському Союзі розпочали процес, щоб він став одним із засновників Спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Країни-члени ЄС ще мають підтримати пропозицію Єврокомісії. Після цього ЄС зможе бути членом керівного комітету трибуналу.

Спецтрибунал зможе переслідувати високопоставлених політичних та військових лідерів Росії за злочин агресії проти України.

Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Україна наполягає на створенні Спеціального трибуналу, оскільки Міжнародний кримінальний суд та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.

Очільники МЗС європейських країн і керівництво ЄС 9 травня висловили політичну підтримку запуску Спецтрибуналу. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про його створення. Також вже готовий Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

У січні 2026 року Європейський Союз вже переказав перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу.

Автор: Вероніка Довганюк