NASA витратить $20 млрд на будівництво місячної бази після скасування проєкту орбітальної станції
- Ольга Березюк
NASA скасовує плани розмістити космічну станцію на орбіті Місяця і натомість використає її компоненти для будівництва на його поверхні бази вартістю $20 мільярдів протягом наступних семи років.
Про це заявив новий очільник агентства Джаред Айзекман, передає The Guardian.
«Нікого не повинно дивувати, що ми ставимо на паузу [проєкт місячної станції Lunar] Gateway у його нинішньому вигляді та зосереджуємося на інфраструктурі, яка підтримує тривалу роботу на поверхні Місяця», — сказав Айзекман.
Lunar Gateway, яка значною мірою вже збудована підрядниками Northrop Grumman і Lanteris Space Systems, мала стати космічною станцією на орбіті Місяця. Перепрофілювати її для бази на поверхні буде непросто.
«Попри реальні виклики з обладнанням і графіком, ми можемо переорієнтувати техніку та зобов’язання міжнародних партнерів для підтримки роботи на поверхні та інших цілей програми», — додав Айзекман.
Lunar Gateway задумувалася як наукова платформа і перевалочний пункт, де астронавти пересідали б у місячні посадкові модулі перед спуском на поверхню.
Зміни, які Айзекман запровадив у флагманській місячній програмі США останніми тижнями, змінюють контракти в межах Artemis на мільярди доларів. Це змушує компанії поспіхом підлаштовуватися під нові вимоги, адже Китай просувається до власної висадки на Місяць, запланованої на 2030 рік.
- Перша місія Artemis тривала 25 днів — у листопаді 2022 року відбувся запуск безпілотного космічного корабля. Він облетів Місяць і знову ввійшов в атмосферу Землі. Місія була успішною, хоча виникли проблеми з тепловим екраном, коли космічний корабель повертався в атмосферу Землі, але їх вже вирішили.
- Тепер NASA планує вперше за 50 років відправити пілотовану місію на Місяць .У вересні 2025 року агентство казало, що хоче провести запуск в лютому 2026 року, однак місію відклали через проблеми з ракетою.