Підозрюваного у теракті в Бучі відправили під варту

Новини

Соломʼянський суд Києва відправив під варту на 60 днів без права внесення застави підозрюваного у вчиненні теракту в місті Буча Київської області 23 березня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Під час виступу в суді 21-річний Богдан Тимченко розповів, що познайомився з імовірним представником російських спецслужб, за наказом якого вчинив теракт, в онлайн-грі.

За словами підозрюваного, куратор злочину шантажував його і погрожував життю його матері, яка є військовослужбовицею і зараз перебуває у зоні бойових дій. Через це чоловік боявся повідомити про свої дії українським правоохоронцям.

Тимченко попросив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він пояснив, що має піклуватися про свою бабусю, яка має проблеми із зором та пересувається на милицях. Але суд відправив його під варту до 21 травня.

Теракт у Бучі

23 березня о 05:35 правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Вибух вибив вікна, пошкодив фасад житлового будинку і газові мережі. Коли екстрені служби о 07:35 прибули на місце події, стався ще один підрив. Під час другого вибуху постраждали двоє правоохоронців — їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали виконавця — 21-річного місцевого жителя. Чоловік отримав від росіян інструкцію для виготовлення двох саморобних вибухівок, кожну з яких спорядив мобільним телефоном, щоб можна було підірвати їх дистанційно.

Далі підозрюваний заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу — поблизу сміттєвого контейнера. За даними правоохоронців, за кожне виконане завдання йому побіцяли 25 тисяч гривень. 24 березня фігуранту оголосили про підозру в тероризмі. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.