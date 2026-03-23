НАБУ закликало Зеленського ввести санкції проти екснардепа Партії регіонів. Ймовірно, йдеться про Іванющенка
- Олександр Булін
Національне антикорупційне бюро закликало президента Володимира Зеленського і СБУ ввести санкції проти колишнього народного депутата від Партії регіонів, підозрюваного в справі про махінації із землями ринку «Столичний». Хоча імені не називають, судячи з усього, мова про Юрія Іванющенка.
Про це повідомили в НАБУ.
Детективи виявили «стійкі» фінансові зв’язки підозрюваного з Росією. Зокрема, встановили, що на окупованих територіях України працюють повʼязані з ним компанії, які сплачували податки до бюджету РФ. Також детективи НАБУ виявли, що він має російський паспорт і повʼязаний з людьми, причетними до фінансування російських військ і окупаційних органів.
У жовтні суд заочно взяв Іванющенка під варту — у справі про махінацію із заволодінням 18 га державної землі на понад 160 мільйонів гривень: під час корпоративного конфлікту між екснардепом і забудовницею за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва.
- Юрій Іванющенко (також відомий як Юра Єнакієвський) був народним депутатом VI та VII скликань Ради. Він утік з України наприкінці 2014 року. На початку 2015 року його оголосили в розшук у звʼязку зі звинуваченням у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах та оголосили про підозру в незаконному збагаченні.
- На початку 2017 року суди закрили всі справи щодо Іванющенка. У Верховному суді заявляли, що в закритті справ винна Генпрокуратура. А 3 липня 2019 року стало відомо, що Іванющенка зняли з розшуку.
- СБУ вважає, що Іванющенко є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Він також фігурує в справі про ймовірний російський вплив на НАБУ — спецслужба казала, що ексрегіонал перебуває в тісному зв’язку з нардепом від ОПзЖ Федором Христенком.