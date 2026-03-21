У Празі люди вийшли на протест проти уряду премʼєра Бабіша

У центрі Праги відбулася масштабна демонстрація проти політики уряду премʼєра Андрея Бабіша.

Про це пише чеське медіа České Noviny.

Акцію організувала асоціація «Мільйон моментів для демократії». За словами організаторів, мета заходу — привернути увагу до загрози демократії та олігархізації, до яких, на їхню думку, веде уряд Бабіша.

Протест почався о 15:00 за місцевим часом, у ньому взяли участь 200—250 тисяч людей, пише місцеве медіа Aktualne.cz. Мітингувальники зібралися на площах та вулицях району Летна під гаслом «Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє».

Одним з приводів для протесту став запропонований урядом Бабіша закон про «іноземних агентів», який вимагатиме від організацій та людей з іноземними зв’язками реєструватися в державних органах, а за порушення передбачені великі штрафи.

Критики вважають, що документ спрямований проти правозахисних неурядових організацій та фактично дублює російський, грузинський та угорський закони.

Асоціація «Мільйон моментів для демократії» вже організовувала подібний мітинг у 2019 році, тоді на акцію зібралися майже чверть мільйона учасників.

Також 2 лютого 2026 року тисячі людей зібралися на Староміській та Вацлавській площах у Празі, щоб висловити підтримку президентові Чехії Петру Павелу.

Акції відбулися на тлі конфлікту між главою держави та міністром закордонних справ Петром Мацінкою через відмову президента призначити Філіпа Турека міністром навколишнього середовища.

Позиція Бабіша та його партії щодо України

У липні 2025 Андрей Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України.

Він також розглядає можливість приєднатися до «антиукраїнського альянсу», який намагається створити премʼєр Угорщини Віктор Орбан зі Словаччиною та Чехією.

Після перемоги на парламентських виборах у жовтні 2025 року Бабіш підписав коаліційну угоду з євроскептичними силами. Новий уряд може різко змінити зовнішньополітичний курс Чехії, зокрема Бабіш заявляв про намір скоротити допомогу Україні та відмовитися від «снарядної ініціативи», що забезпечує Київ боєприпасами.