Через масове зростання цін на нафту США тимчасово дозволили продаж іранської нафти, яка вже перебуває в морі.

Про це повідомив міністр фінансів США Стів Бессент у Х.

Йдеться про приблизно 140 млн барелів — їх планують швидко вивести на світові ринки, щоб знизити ціни та стабілізувати постачання.

При цьому новий видобуток чи закупівлі заборонені, а доступ Ірану до доходів обмежать. США також працюють над тим, щоб вивести на глобальний ринок до 440 млн барелів.

Тиждень тому, 13 березн, аналогічне рішення Штати ухвалили і для російської нафти, яка перебуває в морі.