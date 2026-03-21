США тимчасово дозволили продаж іранської нафти, яка вже перебуває в морі
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Через масове зростання цін на нафту США тимчасово дозволили продаж іранської нафти, яка вже перебуває в морі.
Про це повідомив міністр фінансів США Стів Бессент у Х.
Йдеться про приблизно 140 млн барелів — їх планують швидко вивести на світові ринки, щоб знизити ціни та стабілізувати постачання.
При цьому новий видобуток чи закупівлі заборонені, а доступ Ірану до доходів обмежать. США також працюють над тим, щоб вивести на глобальний ринок до 440 млн барелів.
Тиждень тому, 13 березн, аналогічне рішення Штати ухвалили і для російської нафти, яка перебуває в морі.
- Дозвіл дали на тлі росту ціни на нафту вище ніж $100 за барель через напади на судна в Перській затоці та закриття ключових нафтових терміналів.
- Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву.