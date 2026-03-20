Медіа: У січні Данія відправила в Гренландію вибухівку і запаси крові — готувались до вторгнення США

У січні данські військові відправили вибухівку та запаси крові до Гренландії. Це зробили в межах заходів у разі нападу США.

Про це пише «Данське радіо» з посиланням на джерела в уряді Данії, а також серед високопосадовців і представників розвідки Данії, Франції та Німеччини.

Вибухівку привезли, щоб, зокрема, зруйнувати злітно-посадкові смуги на остріові. Це запобігло б висадці американських солдатів.

«Данське радіо» пише, що його джерела продовжують відігравати ключову роль в кризі навколо Гренландії. Вони описують минулий рік, як рік з безсонними ночами. Жодне з джерел не має достовірної інформації про плани нападу Америки на Гренландію. Однак багато хто в січні побоювався, що США можуть будь-коли зробити це.

Джерела з Франції та Німеччини стверджують, що на початку 2025 року, невдовзі після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Данія звернулася за політичною підтримкою в конфіденційних переговорах. Також підтримки шукали в скандинавських країн. Тоді метою було створити європейський політичний альянс для захист данських територій.

Джерела описують кінець літа та осінь 2025 року як період, коли криза в Гренландії тільки починала загострюватися. Тоді план полягав у тому, щоб Данія та її європейські союзники протягом 2026 року відправили солдатів до Гренландії, щоб показати, що вони серйозно ставляться до захисту острова.

Але в січні 2026 року ситуація загострилася настільки, що спонукала уряд Данії терміново пришвидшити розгортання солдатів. Вісім джерел DR старт цьому дав ранок 3 січня 2026 року, коли Сполучені Штати вторгнулися у Венесуелу і захопили президента Ніколаса Мадуро.

Без затримки передову групу з данських, французьких, німецьких, норвезьких та шведських солдатів спочатку було доставлено до столиці Гренландія Нуука та Кангерлуссуака — головного авіаційного вузла країни. Відразу після цього рушили основні сили. Водночас у Північну Атлантику відправили данські винищувачі та французький військово-морський корабель.

Зовні операцію презентували як навчання під назвою «Арктична витривалість». Але джерело в центральному оборонному відомвстві сказало, що це це не були навчання, а «серйозна справа». Якби США спробували атакувати, данські солдати повинні були б мати при собі боєприпаси та вступити в бій. Так само данські винищувачі F-35 були повністю озброєні.

«Данське радіо» не змогло отримати відповідь на питання, чи воюватимуть європейські союзники, якби американські солдати напали на Гренландію. Німецький посадовець, сказав що дуже радий, що не довелося відповідати на

Лише 21 січня на форумі в Давосі Дональд Трамп заявив, що він не застосовуватиме військову силу. Проте тоді ж він заявив, що жодна країна окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, що США шукають переговорів аби придбати острів та назвав його «частиною Північної Америки» та «територією США». Наразі США хочуть заключити нову оборонну угоду з Гренландією і Данією, щоб розширити свою військову присутність на острові.

Пізніше два європейських чиновника підтвердили Financial Times, що Данія дійсно відправляляла на острів вибухівку і запаси крові, щоб підвищити для Трампа, якщо він захоче застосувтаи ціну.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а МЗС країни запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

13 січня 2025 року конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію про купівлю острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йшлося про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, і назвав її «частиною Північної Америки» та «територією США».