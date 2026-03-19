Лукашенко відпустив 250 політв’язнів після візиту делегації США

Анастасія Зайкова
У Білорусі після візиту американської делегації до Мінська на свободу вийшли 250 людей, 235 звільнених залишаться в Білорусі, 15 — депортують з країни.

Про це пише опозиційне білоруське видання «Наша Ніва».

Частину людей після звільнення одразу вивезли з країни. Серед тих, хто вийшов на волю — журналісти, активісти й учасники протестів, зокрема:

Також на зустрічі спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул заявив, що США знімають санкції з компанії «Білоруськалій», Белінвестбанку і Мінфіну Білорусі, пише «Белта».

Крім того, Коул заявив, що санкції США знімуть «значно швидше», ніж у минулі рази. Він також розповів, що делегації працюють над відновленням роботи посольства США у Білорусі.