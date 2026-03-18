У Єгипті вводять відключення світла через подорожчання палива

Reuters

У Єгипті починають економити електроенергію на державному рівні через різке зростання цін на паливо на тлі війни з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що з 28 березня у країні вводять нові правила для бізнесу. Магазини, торгові центри та заклади харчування в будні дні працюватимуть до 21:00, у вихідні — до 22:00.

Окрім цього, влада планує вимикати світлову рекламу, зменшити вуличне освітлення та скоротити робочий день для державних установ — більшість із них зачинятимуться вже о 18:00.

Також розглядають варіант частково перевести працівників на дистанційну роботу, щоб ще більше знизити споживання енергії.

За словами Мадбулі, країна опинилася під тиском через різке подорожчання енергоносіїв. Якщо раніше імпорт газу обходився приблизно у $560 мільйонів на місяць, то зараз ця сума зросла до майже $1,65 мільярда.

Він наголосив, що такі кроки — вимушені, але тимчасові. Уряд планує переглянути обмеження вже за місяць і скасувати їх, якщо ситуація стабілізується.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.