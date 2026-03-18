Ізраїльтяни кажуть, що вбили міністра розвідки Ірану. Раніше він вижив, бо проспав важливу нараду

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що в ніч проти 18 березня ізраїльська авіація вбила міністра розвідки Ірану Ісмаїла Хатіба.

Допис про це опублікували в соцмережах ЦАХАЛ.

Він очолював відомство з 2021 року, а до цього обіймав кілька посад у Корпусі вартових ісламської революції, зокрема в розвідці Корпусу. В Ірані офіційно не підтвердили його загибель.

Ізраїльський журналіст-розслідувач Ронен Берґман розповідав, що міністр розвідки мав бути присутнім на нараді ключових іранських розвідників і військових командувачів уранці 28 лютого. Ізраїльтяни атакували її в перші хвилини війни і вбили майже все командування Ірану в одному місці. Тоді Хатібу пощастило — він зустріч проспав.

Напередодні ізраїльтяни авіаударом вбили командира підрозділу Корпусу «Басідж» Голамрезу Солеймані та секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані. Їхню смерть офіційно підтвердили в Ірані.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.