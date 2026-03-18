Іран підтвердив загибель двох своїх високопосадовців — їх вбив Ізраїль

В Ірані підтвердили загибель двох своїх високопосадовців. Повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) медіа FARS опублікувало некролог про командира підрозділу Корпусу «Басідж» Голамрезу Солеймані. А державне медіа IRNA написало про смерть секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані — він загинув разом із сином і керівником охорони.

Вчора про їхню ліквідацію заявили ізраїльтяни. Солеймані шість років очолював підрозділ «Басідж» — напіввійськову організацію, яка складається з добровольців, виконує функцію народної міліції та бере участь у силових розгонах демонстрацій в країні. А Ларіджані був правою рукою колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він відповідав за переговори з основних питань нацбезпеки, зокрема й щодо ядерної програми.

З початку бойових дій Ізраїль продовжує вбивати ключових іранських високопосадовців. Так у перші пʼять хвилин війни ізраїльські льотчики вбили верховного лідера аятолу Алі Хаменеї і майже все військове командування країни. Журналіст-розслідувач Ронен Бергман розповідав, як Ізраїлю це вдалося, а «Бабель» переказував його слова.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.