Іноземець у Латвії отримав 11 років за постачання Starlink для армії РФ

У Латвії Ризький міський суд засудив громадянина Азербайджану до 11 років ув’язнення за постачання Starlink та інших військових товарів РФ.

Про це пише балтійське медіа Delfi.

Суд визнав чоловіка винним у діях у складі організованої групи, яка допомагала іноземній державі підривати територіальну цілісність іншої країни. Крім того, він порушив санкції ЄС, що завдало значної шкоди.

Чоловіка зобов’язали провести три роки під пробаційним наглядом, також його мають вислати з Латвії з п’ятирічною забороною на повернення. Троє інших учасників групи — двоє громадян Латвії та один іноземець — постануть перед судом окремо.

За даними слідства, організована група замовила десятки комплектів Starlink та інших товарів військового призначення — деталі зброї, гільзи, кулі та балістичні метеодатчики — на загальну суму майже €200 тисяч.

Ці товари ввезли до Росії та продали людям, пов’язаним з армією РФ. Справу розслідувала латвійська Служба державної безпеки.